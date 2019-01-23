23 Января 2019
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В Нижневартовске пройдёт семейный фестиваль ГТО

В столице Самотлора пройдёт зимний фестиваль ГТО для семей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Первенство состоится 16 и 17 февраля на Комсомольском озере и в СОК "Олимпия". Участвовать могут семьи с детьми – мама и папа, ребенок в возрасте 9-10 лет, а также один представитель старшего поколения – бабушка или дедушка в возрасте от 50 до 69 лет. Командам предстоит выполнение нормативов по бегу на лыжах, силовой гимнастике и плаванию.

Участникам надо быть зарегистрированными в автоматизированной информационной системе ГТО и иметь допуск от врачей.

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В Нижневартовске пройдёт семейный фестиваль ГТО

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Теги: ГТО, соревнования, семейный фестиваль



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