В Нижневартовске пройдёт семейный фестиваль ГТО

В столице Самотлора пройдёт зимний фестиваль ГТО для семей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Первенство состоится 16 и 17 февраля на Комсомольском озере и в СОК "Олимпия". Участвовать могут семьи с детьми – мама и папа, ребенок в возрасте 9-10 лет, а также один представитель старшего поколения – бабушка или дедушка в возрасте от 50 до 69 лет. Командам предстоит выполнение нормативов по бегу на лыжах, силовой гимнастике и плаванию.

Участникам надо быть зарегистрированными в автоматизированной информационной системе ГТО и иметь допуск от врачей.