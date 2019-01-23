В Свердловской области за год сильнее всего подорожали продовольственные товары: сахар, яйца, пшено

В 2018 году зарегистрировано повышение цен на пшено, сахар, яйца куриные и куры охлажденные и мороженные. По данным Свердловскстата, гречневая крупа, подсолнечное масло, сливочное мало и поваренная соль наоборот подешевели, передаёт корреспондент Накануне.RU.

С начала года индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 103,4% (в 2017 г. за аналогичный период – 102,2%).

Так, пшено подорожало в 1,6 раз, а средняя цена - 67,3 руб. за кг. В конце 2018 года десяток яиц в среднем стоил 67,3 руб. Таким образом они подорожали на 13,7%. Сильнее всех вырос в цене сахар-песок - на 30,9% до 46,3%. Хлеб из ржаной муки подорожал на 4,3%.

Что касается мяса, то охлаждённые и мороженые куры подорожали на 10,6%, а свинина на 5,9%.

Гречневая крупа подешевела на 12,4%, сливочное масло на 1%, подсолнечное масло на 1,6%, а поваренная соль на 1%.

В цене "подскочили" овощи. Стоимость белокочанной капусты выросла в 1,7 раз, а репчатый лук стал дороже на 7,2%.