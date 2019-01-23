23 Января 2019
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Спорт В России В бывшем СССР

Елизавета Туктамышева назвала победительницу Чемпионата Европы по фигурному катанию

В Минске начинается Чемпионат Европы по фигурному катанию. Первыми на белорусский лед выйдут девушки-одиночницы.

Россию в этом году на ЧЕ представляют три спортсменки: Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова. Запасными взяли Елизавету Туктамышеву и Евгению Медведеву.

Туктамышева в отличие от всех остальных участниц сборной, в этом году из-за пневмонии не участвовала в национальном первенстве. Тем не менее, она завоевала бронзовую медаль в финале Гран-при. Лиза в Instagram написала пост, посвященный выступлению наших спортсменок: "Я вернулась из будущего и знаю кто выиграет чемпионат Европы-2019! Готовы слушать? Это была русская девчонка, которой ещё нет и 19 лет даже. В этом сезоне стояла на втором месте на этапе или финале гран-при и была в шестёрке на чемпионате России. Ну, вы уже, конечно, догадались кто это. Чтобы было легче, я открою Вам три последние буквы ее фамилии: ова!".

Интересно, что под все эти параметры подходят и Алина Загитова, и Станислава Константинова, а вот у Самодуровой на этапе Гран-при в США была только бронза.

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Елизавета Туктамышева назвала победительницу Чемпионата Европы по фигурному катанию

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Теги: елизавета туктамышева, чемпионат еропы по фигурному катанию, алина загитова



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