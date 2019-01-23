23 Января 2019
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Политика Приволжский ФО Пермский край

Мандат депутата заксобрания Прикамья может достаться зампреду региональной общественной палаты

Заместитель председателя общественной палаты Пермского края Мария Коновалова может занять вакантный мандат в заксобрании Пермского края, поскольку она является следующей по списку "Единой России" в губахинской региональной группе сообщает "Ъ-Прикамье".

По словам самой Марии Коноваловой, у нее нет возражений против работы в региональном парламенте, однако она напомнила, что окончательное решение принимает партия.

"Думаю, у меня есть необходимые компетенции и я могла бы заниматься вопросами развития территорий Кизеловского угольного бассейна", - сообщила она изданию. Решиться судьба мандата может 29 января.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня стало известно о назначении депутата заксобрания Пермского края Александра Борисова на пост министра территориального развития, вместо уволившегося Романа Кокшарова.

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Мандат депутата заксобрания Прикамья может достаться зампреду региональной общественной палаты

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Теги: Мария Коновалова, Александр Борисов, Роман Кокшаров, мандат, заксобрание пермского края



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