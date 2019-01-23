В ИК-25 на Южном Урале нашли труп заключенного

В исправительной колонии №25 в Златоусте нашли труп заключенного.

Тело было найдено вечером 22 января в помещении промзоны колонии, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас судмедэксперты осматривают тело, в СК заявили о проведении доследственной проверки.

В социальных сетях в группе "Вконтакте" "Типичный Челябинск" пользователи выдвигают версии, что заключенного могли убить. Если это так, то Следственным комитетом будет возбуждено уголовное дело.