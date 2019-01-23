23 Января 2019
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Политика Центральный ФО В России За рубежом

Штаты уведомили Россию, что решение выйти из договора РСМД является окончательным

Соединенные Штаты уведомили Россию, что решение выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) окончательное. Об этом сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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Напомним, недавно в Госдепартаменте США заявили, что недовольны встречей с российской стороной по вопросу договора РСМД. В МИД России же считают, что американцы просто пытаются вмешаться в ракетные разработки страны.

Как заявил сегодня Рябков, намерение Вашингтона о выходе из договора МИД подтвердили по двусторонним каналам.

"При этом было дано четкое пояснение, что объявленный шаг не является приглашением к диалогу. А решение принято по совокупности обстоятельств и является окончательным", - цитирует замминистра РИА Новости.

Напомним, Госдеп уже назвал день выхода из договора РСМД. Это случится в феврале.

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Штаты уведомили Россию, что решение выйти из договора РСМД является окончательным

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Теги: договор РСМД, Россия, США



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