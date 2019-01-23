В Кузбассе школьники падают в голодные обмороки

На Кузбассе учителя заявили об участившихся случаях голодных обмороков у детей. Об этом сообщил Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын.

"У родителей нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед", – цитирует "Интерфакс" Кислицына. По его словам, эти случаи не единичные.

Такая ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.

Для решения проблемы уполномоченный обратился к коммерческим предприятиям с просьбой профинансировать питание для детей.

Напомним, активисты Общероссийского народного фронта раскритиковали отказ муниципалитетов Югры компенсировать питание школьников.

Ранее стало известно, что с изменением округом подхода к финансированию сразу четыре муниципалитета региона с 2019 года отказались компенсировать питание школьников не льготных категорий.

Речь идет о Ханты-Мансийске, Югорске, Урае и Нижневартовском районе. В этих муниципалитетах региональные дотации, предназначенные, в том числе, и на оплату питания школьников, перераспределили на другие цели, что вызвало шквал недовольства у родительской общественности.