В Кузбассе школьники падают в голодные обмороки

23 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинг против сдачи Курил. Репортаж

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Сибирский ФО В России

В Кузбассе школьники падают в голодные обмороки

На Кузбассе учителя заявили об участившихся случаях голодных обмороков у детей. Об этом сообщил Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын.

"У родителей нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед", – цитирует "Интерфакс" Кислицына. По его словам, эти случаи не единичные.

Такая ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.

Для решения проблемы уполномоченный обратился к коммерческим предприятиям с просьбой профинансировать питание для детей.

Напомним, активисты Общероссийского народного фронта раскритиковали отказ муниципалитетов Югры компенсировать питание школьников.

Ранее стало известно, что с изменением округом подхода к финансированию сразу четыре муниципалитета региона с 2019 года отказались компенсировать питание школьников не льготных категорий.

Речь идет о Ханты-Мансийске, Югорске, Урае и Нижневартовском районе. В этих муниципалитетах региональные дотации, предназначенные, в том числе, и на оплату питания школьников, перераспределили на другие цели, что вызвало шквал недовольства у родительской общественности.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Кузбассе школьники падают в голодные обмороки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: кузбасс, школьники, голодные обмороки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 789

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети