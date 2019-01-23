23 Января 2019
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Профсоюзы назвали способ снижения тарифов монополий

Чтобы избежать повышения тарифов для населения необходимо отказаться от приватизации ключевых компаний экономики, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его мнению, курс правительства должен полностью изменится, передает корреспондент Накануне.RU.

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ФНПР, сказал Шмаков, выступает против существенного повышения тарифов в ЖКХ и других сферах. Чтобы государство могло полноценно регулировать работу стратегических отраслей, необходимо менять правила работы экономики, сказал он на интернет-конференции.

"Основной курс Правительства - приватизация ключевых монополий. Для сдерживания тарифов нам нужно добиться национализации всех компаний, которые работают в области жизнеобеспечения: газ, нефть, вся энергетика. Долой ту экономическую систему, которая работает сегодня", - сказал Шмаков.

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Профсоюзы назвали способ снижения тарифов монополий

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Теги: тарифы, Михаил Шмаков, ФНПР



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