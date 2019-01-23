IBU не принял жалобу России на нападки иностранных спортсменов на Логинова

Комитет по этике Международного союза биатлонистов (IBU) отклонил жалобу президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва на нападки и травлю иностранными спортсменами россиянина Александра Логинова.

Как сообщает портал sport24.ru, Драчёв отправил жалобу после интервью француза Мартена Фуркада, в котором тот заявил, что российскому биатлонисту нужно извиниться перед всеми соперниками. Однако, в IBU жалобу не приняли, информирует NRK.

Напомним, что в 2013 году в допинг-пробе Логинова нашли эритропоэтин (EPO), после чего спортсмен отбыл двухлетнюю дисквалификацию.

В нынешнем сезоне в общем зачёте Кубка мира Логинов занимает вторую строчку с 476 баллами. Фуркад, активно критикующий Александра, в данный момент с 428 баллами занимает третье место.