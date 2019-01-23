23 Января 2019
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Спорт В России За рубежом

IBU не принял жалобу России на нападки иностранных спортсменов на Логинова

Комитет по этике Международного союза биатлонистов (IBU) отклонил жалобу президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва на нападки и травлю иностранными спортсменами россиянина Александра Логинова.

Как сообщает портал sport24.ru, Драчёв отправил жалобу после интервью француза Мартена Фуркада, в котором тот заявил, что российскому биатлонисту нужно извиниться перед всеми соперниками. Однако, в IBU жалобу не приняли, информирует NRK.

Напомним, что в 2013 году в допинг-пробе Логинова нашли эритропоэтин (EPO), после чего спортсмен отбыл двухлетнюю дисквалификацию.

В нынешнем сезоне в общем зачёте Кубка мира Логинов занимает вторую строчку с 476 баллами. Фуркад, активно критикующий Александра, в данный момент с 428 баллами занимает третье место.

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IBU не принял жалобу России на нападки иностранных спортсменов на Логинова

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Теги: IBU, Александр Логинов, Мартен Фуркад, Владимир Драчев, жалоба, травля, биатлон, допинг, результаты



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