23 Января 2019
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Наука и техника За рубежом

Первый космический отель на орбите Земли должен появиться к 2021 году

Компания Orion Span к 2021 году намерена создать первый орбитальный отель класса люкс. Его разместят в космической станции Aurora Station на высоте 320 километров от Земли.

На станции смогут разместиться шесть человек: четверо космических туристов и два члена экипажа.

Стоимость нахождения в люкс-отеле составит $9,5 млн за 12 дней, передает ТАСС.

По данным CNN, Orion Span подыскивает инвесторов, готовых прибрести в собственность часть Aurora Station.

В настоящее время единственной используемой с целью космического туризма является Международная космическая станция (МКС). Полеты осуществляются при помощи российских космических кораблей "Союз" на российский сегмент МКС.

Организацией полетов туристов занимаются Роскосмос и Space Adventures.

Как сообщалось, Роскосмос рассматривает вариант коммерциализации российского сегмента Международной космической станции

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Первый космический отель на орбите Земли должен появиться к 2021 году

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Теги: космический отель, земля



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