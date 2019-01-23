Первый космический отель на орбите Земли должен появиться к 2021 году

Компания Orion Span к 2021 году намерена создать первый орбитальный отель класса люкс. Его разместят в космической станции Aurora Station на высоте 320 километров от Земли.

На станции смогут разместиться шесть человек: четверо космических туристов и два члена экипажа.

Стоимость нахождения в люкс-отеле составит $9,5 млн за 12 дней, передает ТАСС.

По данным CNN, Orion Span подыскивает инвесторов, готовых прибрести в собственность часть Aurora Station.

В настоящее время единственной используемой с целью космического туризма является Международная космическая станция (МКС). Полеты осуществляются при помощи российских космических кораблей "Союз" на российский сегмент МКС.

Организацией полетов туристов занимаются Роскосмос и Space Adventures.

Как сообщалось, Роскосмос рассматривает вариант коммерциализации российского сегмента Международной космической станции