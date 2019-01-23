Борис Дубровский: "Мы должны оперативно предоставить жилье пострадавшим магнитогорцам"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что власти Южного Урала должны оперативно предоставить жилье пострадавшим магнитогорцам, об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

На заседании правительства области 23 января Дубровскому доложили о ходе выполнения поручения президента Владимира Путина по расселению жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске, о перечислении средств пострадавшим и обеспечению их детей местами в садиках и школах.

"Коллеги, продолжаем работать. Нам поручено в кратчайшие сроки решить этот вопрос. Времени мало. Считаю, что мы находимся в хорошей динамике, чтобы в оптимальные сроки и качественно выполнить поручение президента страны", - отметил Дубровский.

Сейчас пострадавшим выплачивается материальная помощь сразу из четырех источников - из федеральной казны пострадавшие уже получили более 50 млн рублей, областной бюджет выплатил людям около 66 млн рублей, благотворительный фонд "ММК" перечислил 67 млн рублей, от граждан получено 55 млн рублей. Из федерального и областного бюджетов выделение средств еще продолжится, пока выплачено не 100% денег от запланированных сумм.

Глава Магнитогорска Сергей Бердников доложил руководителю региона, что демонтаж 7 и 8 подъездов проходит по графику - работы контролирует подрядчик и власти города.