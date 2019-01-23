23 Января 2019
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Глава Сбербанка: процентные ставки по кредитам опустятся к концу этого года

Глава Сбербанка Герман Греф выразил уверенность, что процентные ставки по кредитам опустятся только к концу этого года.
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По его словам, при этом сам банк пока изменять их не планирует. Греф подчеркнул, что динамика процентных ставок в Сбербанке будет зависеть от ключевой ставки, устанавливаемой Центробанком, а также от инфляции. По мнению главы банка, она стабилизируется только во втором полугодии.

Греф полагает, что сейчас из-за роста процентов по ипотечным кредитам ажиотаж на рынке недвижимости немного снизится, и это позволит застройщикам адаптироваться к грядущим изменениям в законе о долевом строительстве, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году в России было выдано рекордное количество ипотечных кредитов.

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Глава Сбербанка: процентные ставки по кредитам опустятся к концу этого года

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Теги: Сбербанк, ставки, проценты



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