Чему учил полпред мэра? Цуканов вызвал для наставлений "неопытного" Высокинского

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов в начавшемся году вошёл в информационную повестку, проведя совещание на тему развития Екатеринбургской агломерации.

Наблюдатели, внимательно отслеживающие реакцию федерального руководства на действия региональных и муниципальных чиновников, обратили внимание на то, что мероприятие, во-первых, было закрытым. Во-вторых, вместо отведённых регламентом полутора часов полпред общался с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и мэром Екатеринбурга Александром Высокинским три часа.

Причём, пресс-релиз, опубликованный на сайте полпредства по итогам совещания, занимает меньше страницы печатного текста. Напрашивается вывод, что три часа рабочего времени чиновников были наверняка потрачены не только не то, чтобы сделать вывод, уместившийся в одно предложение (цитата из релиза): "Создание такой агломерации актуально и необходимо как Екатеринбургу, так и всей Свердловской области".

Директор департамента политологии и социологии УрФУ, доктор философских наук Анатолий Меренков убеждён, что полпред, действуя в интересах федеральной власти, довёл до губернатора и мэра некие постулаты, которые чиновники должны принять как руководство к действию.

"Первая проблема, самая важная: когда власти принимают решения, надо исходить из вопроса "кому это выгодно?" – объясняет эксперт своё видение вопроса. И приводит в качестве примера ситуацию с отменой автобусного маршрута №024 в Екатеринбурге.

"Этот маршрут невыгоден с финансовой точки зрения или таковы потребности населения? – задался вопросом Меренков. – Ответ очевиден, когда стало ясно – население против отмены, следовательно, его интересы не учли. Представители местной власти должны принять для себя как аксиому: всё, что невыгодно жителям, невыгодно им! Ведь они теряют авторитет тех, кем управляют и, как следствие, в дальнейшем теряют способность эффективно управлять".

По мнению Меренкова, здесь прослеживается взаимосвязь по всей пресловутой "вертикали власти", но не в жёстком понимании безусловного исполнения задач, спущенных по нисходящей "федерация-регион-муниципалитет", а с точки зрения адекватного восприятия всеми уровнями власти интересов граждан.

"Иначе снижается авторитет не только местной, региональной, но и федеральной власти, – подчеркнул эксперт. – Если говорить о Высокинском, то он работал заместителем губернатора Куйвашева, по идее, у него должно быть полное понимание, какие функции должен выполнять муниципалитет по отношению к областному руководству и федерации. Но, к сожалению, мы видим досадные ошибки, совершаемые администрацией Екатеринбурга, если вспомнить то же пресловутое решение о повышении зарплаты мэру и городским чиновникам или об отмене популярного автобусного маршрута".

Социолог отмечает, что эти и другие решения принимались без учёта простого вопроса – "что надо людям?" – словно по желанию некоего советника Высокинского, явно не желающего добра своему патрону.

"Если это так, то у Высокинского, похоже, серьёзная проблема с командой, с её ориентацией на потребности граждан и взаимосвязь с ними, – считает Меренков. – Сейчас для власти очень важно не делать вид, а действительно слышать население и адекватно реагировать на запросы, общаться и даже советоваться с людьми, изучать темы с привлечением экспертов. Авторитет власти укрепится только тогда, когда её решения будут понятны и поддержаны обществом".