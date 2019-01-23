23 Января 2019
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Происшествия

ФСБ прикрыла подпольные оружейные мастерские в 32 регионах

ФСБ РФ провела в 32 российских регионах операцию по задержанию нелегальных оружейников.

Задержано 86 человек. Прекращена деятельность девяти подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов.

Силовики изъяли более 30 кг взрывчатки, 11 гранат, два гранатомета и реактивный огнетомет. Всего было изъято 197 единиц огнестрельного оружия.

Спецоперация проходила совместно с МВД и Росгвардией, передает ТАСС.

В декабре в Москве и четырех областях была пресечена деятельность преступной группы, члены которой переделывали гражданское оружие под боевое. Сотрудники ФСБ выявили две таких нелегальных мастерских.

Ранее Росгвардия и ФСБ представили президенту Владимиру Путину комплекс мер по "совершенствованию контроля за оборотом оружия".

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ФСБ прикрыла подпольные оружейные мастерские в 32 регионах

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Теги: фсб, оружейные мастерские, операция



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