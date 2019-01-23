На Среднем Урале браконьер убил своего подельника во время незаконной охоты

На Среднем Урале перед судом предстанет 27-летний браконьер. Он застрелил своего подельника.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 7 ноября прошлого года уралец вместе со своим знакомым вели незаконную охоту (у них не было необходимой разрешительной документации) на поле недалеко от деревни Новая Башкарка Пригородного района. Передвигались они на автомобиле УАЗ, освещая фарами поле для поиска косуль или кабанов.

Один из браконьеров, держа в руках карабин "Вепрь" калибра 7.62 мм, ехал на заднем сидении машины, а его знакомый сидел за рулем. В результате неосторожного обращения с карабином охотник случайно нажал на спусковой крючок и случился выстрел. Пуля смертельно ранила сидящего за рулем мужчину, он умер на месте.

Расследование завершено. В самое ближайшее время дело будет направлено на рассмотрение в суд.