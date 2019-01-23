23 Января 2019
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Автору Telegram-каналов Устинову продлили арест до 25 мая

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест автору Telegram-каналов и владельцу нескольких сайтов Александру Устинову до 25 мая 2019 года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Устинов был арестован на два месяца. Суд избрал такую меру пресечения для медийщика, который, предположительно, пытался вымогать деньги у крупной компании, публикуя негативные материалы на своих ресурсах.

Напомним, дело квалифицировано по части 4 статьи 159 УК РФ, то есть как мошенничество в особо крупном размере, либо совершенное организованной группой. Автор Telegram-каналов "Устинов троллит" и "ДИП дубернатора" останется под стражей до 25 мая.

Ранее сообщалось, что причиной его задержания и последующего ареста стали сведения о руководстве "Вентпрома", которые распространялись структурами Устинова и якобы носили клеветнический характер. Некоторые сведения касались губернатора Евгения Куйвашева и других высокопоставленных политиков и бизнесменов.

По предварительной информации, международная группа, в которую помимо Устинова входили граждане Украины, была создана для организации мошеннических схем и вымогательства путем распространения в интернете недостоверных сведений о конкретных лицах и организациях. Сам Устинов был задержан после передачи денег.

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Автору Telegram-каналов Устинову продлили арест до 25 мая

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Теги: Устинов, арест, апелляция, облсуд, Верх-Исетский районный суд



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