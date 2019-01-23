Профсоюзы намерены добиться отмены повышения пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера

Федерация независимых профсоюзов России будет добиваться отмены повышения возраста выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. Об этом заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков, передает корреспондент Накануне.RU.

Пенсионная "реформа" не коснулась коренных малочисленных народов Севера, но в ФНПР уверены, что повышать пенсионный возраст нельзя для всех жителей северных регионов из-за тяжелых условий труда. Соответствующее обращение федерация направила в Правительство. Эту идею профсоюзы будут продвигать и дальше, сказал Михаил Шмаков, он привал местные ячейки подключиться к работе.

"Здесь нужна активность депутатов Госдумы, представляющих регионы. Должны быть обращения к вашим депутатам Госдумы, к вашим членам Совета Федерации, такие же, которые мы направили", - сказал Шмаков.

Как сообщало Накануне.RU,против повышения пенсионного возраста для северных территорий выступал Союз городов Заполярья и Крайнего Севера. В организации отмечали, что в этих в регионах увеличивается доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.