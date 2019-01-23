23 Января 2019
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Председатель ФНПР заявил о необходимости пенсионной реформы

Россия нуждается не в повышении пенсионного возраста, а в полноценной пенсионной реформе, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, новые правила необходимо установить для самозанятых граждан, передает корреспондент Накануне.RU.
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Шмаков отметил, что в основе сегодняшней пенсионной системы лежит советская модель, но в экономике появились новые профессии, рынок труда значительно изменился, это требует иных подходов.

"Пенсионную систему нужно "разбить" по направлениям деятельности работников. Сегодня есть самозанятые, лица свободных профессий - нотариусы, страховые агенты, адвокаты - для них пенсионная система не подходит. Сейчас Правительство дает льготы по уплате страховых взносов, но если государство не будет компенсировать часть взносов, то они получат только 50% пенсии. Нужно выводить это на отдельную пенсионную систему", - сказал глава ФНПР.

Повышение пенсионного возраста, считает Шмаков, обернется проблемами на рынке труда: "Многие люди, для которых пенсионный возраст повышается, не смогут найти нормальную работу, станут безработными. Думаю, будут приняты решения о досрочном выходе на пенсию".

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Председатель ФНПР заявил о необходимости пенсионной реформы

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Теги: повышение пенсионного возраста, ФНПР, Михаил Шмаков



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