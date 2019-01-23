Бортпроводницы рейса Сургут – Москва рассказали, что происходило на захваченном самолете

Бортпроводницы самолета компании "Аэрофлот", который накануне был захвачен и вынужденно сел в столице Югры, рассказали, что происходило в салоне в момент ЧП. По их словам, экипаж принял слова угонщика Павла Шаповалова всерьез, поскольку спиртным от него не пахло, кроме того, он угрожал оружием, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Бортпроводница Мария Никулина в эфире одного из телеканалов заявила, что "Шаповалов вёл себя адекватно". Стюардесса Ева Крайчек рассказала, что "речь была связная, на наркотическое опьянение тоже похоже не было", из-за чего "к его словам мы отнеслись серьезно". Также она вспоминает - пассажир заявил, что у него было оружие, угрожал использовать его.

Напомним, самолёт "Аэрофлота" вылетел из Сургута в Москву во второй половине дня 22 января. После взлёта Шаповалов попытался прорваться в кабину пилотов и потребовал изменить пункт назначения на Афганистан. Командир решил развернуть самолёт и посадил лайнер в Ханты-Мансийске, где буйного пассажира уже встречали силовики и спецслужбы. Пассажиры позже улетели в столицу другим бортом. Захвативший самолет мужчина якобы любил выпить и бил бывшую жену. Ему предъявлено обвинение, вскоре изберут меру пресечения.