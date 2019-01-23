23 Января 2019
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Минтранс: Пермский край официально вышел из АО "РВ Пермь"

Пермский край официально выходит из АО "РВ Пермь", созданного в 2013 г. для реализации проекта по строительству транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожного вокзала Пермь-II, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства транспорта Прикамья.

По информации ведомства, за период деятельности общества, не разработана проектно-сметная документация и не сформирован уставный капитал, поскольку инвестор не выполнил обязательства по долевому участию в акционерном капитале, а также из-за отсутствия утвержденной концепции развития территории, прилегающей к железнодорожной станции Пермь-II.

Проектирование транспортно-пересадочных пунктов на базе железнодорожных вокзалов, в соответствии с уставом общества, является одним из основных его видов деятельности, однако в настоящее время общество фактически не занимается разработкой проектной документации - по договору с краевыми властями проектную документацию готовит РЖД.

Краевой минтранс организовал процедуру возмещения ущерба, нанесенного АО "РВ-Пермь" и, как следствие, бюджету региона из-за противоправных действий бывших руководителей АО "РВ-Пермь". Было возбуждено уголовное дело, по итогам рассмотрения которого вынесен обвинительный приговор. Часть ущерба Пермскому краю возместили во время следствия, сейчас возмещение ущерба продолжается в рамках исполнительного производства.

Как сообщало Накануне.RU, гендиректор компании "РВ-Пермь" обвинялся в растрате 3 млн руб. и легализации большей части денег. Сообщалось, что бизнесмен в январе 2015 – сентябре 2016 гг. растратил имущество компании на 3 млн 100 тыс. руб. В частности, директор оформлял документы на оказание транспортных услуг, а позже составлял фиктивные отчеты. После он направил деньги якобы на погашение остатков долга по договору лизинга за организацию, где единственным учредителем и директором являлся его родной брат. Так было легализовано 2 млн 200 тыс. руб. В июле 2018 года за растрату в особо крупном размере с использованием служебного положения он был приговорен к четырем годам условно с трехлетним испытательным сроком и штрафом 250 тыс. руб.

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Минтранс: Пермский край официально вышел из АО "РВ Пермь"

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Теги: РВ Пермь, Пермский край, Пермь-II, возал



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