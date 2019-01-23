Россельхознадзор объяснил, почему ухудшилось качество хлеба

Качество хлеба ухудшилось в результате действий экспортеров, для которых валовый сбор зерна стал важнее его характеристик, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью "Российской газете".

По его словам, в России, в отличие от других стран, любая компания может зарегистрироваться и стать экспортером зерна.

Данкверт считает, что необходимо вести реестр экспортеров, хлебопроизводителей, элеваторов, отгрузочных площадок, а дальше работать при выявлении нарушений.

В конце прошлого года Роспотребнадзор сообщил об итогах исследования качества хлебобулочных изделий. По результатам анализа 55 тысяч проб за 9 месяцев 2018 года изъято из оборота около 3,5 тонн продукции.

В сентябре производители хлеба предупредили о возможном росте цен на продукцию на 10%. Однако в Минсельхозе не увидели предпосылок этому.