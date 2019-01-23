23 Января 2019
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Политика Свердловская область

"Кворума нет". В думе Асбеста сорвано заседание

Городская дума Асбеста не смогла сегодня провести заседание. Из 21 депутата пришли лишь 13. Депутаты должны были рассмотреть вопрос о лишении мандата коммунистки Натальи Крыловой и досрочно прекратить полномочия действующего председателя Андрея Самарина, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Дума не состоялась. Кворума нет. Меня на заседании не было по причине болезни, но я и рада, что так получилось, потому что не хочу в этом участвовать. Это всё незаконно. Оснований нет", - заявила у себя на странице в Facebook Крылова.

По её словам, многие депутаты искренне сожалеют, но "поделать ничего не могут, так как из Москвы по партийной линии всем дано указание по Асбесту: голосовать в унисон и против коммунистов, особенно по Крыловой".

Напомним, Крылова известна борьбой против строительства сурьмяного завода в Асбесте, планы вынашивала Национальная сурьмяная компания, которая ранее была связана с Ротенбергом. Также под руководством Крыловой КПРФ получила большинство в думе города.

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Как пишет парламентарий, факт "коррупции", из-за которого ей грозит лишение полномочий, состоит в том, что она жила в маминой однокомнатной квартире.

В интервью для газеты МФЛ депутат гордумы Асбеста Сергей Ларионов заявил, что у него много вопросов к председателю думы, который допускает этот балаган.

"Доходит до того, что он разделил депутатов на "своих" и "чужих". "Своим" можно творить все что вздумается, нарушать все временные лимиты, перебивать, а "чужим", и мне в том числе, порой не дают внести предложение или задать вопрос. Вот есть регламент думы, там русским языком написано - каждый депутат может внести предложение, задать столько-то вопросов, столько-то минут выступать. А есть председатель, который себе позволяет этот регламент выворачивать по своему усмотрению", - говорит он.

Он также добавил, что Самарин часто вставлял палки в колёса - просто отказывался ставить вопрос об изменениях в повестку.

"Понимаете, вообще без какого-то рационального объяснения, будто из вредности. Но удалось продавить. Поэтому я и говорю, что мы со своей стороны делаем все для того, чтоб дума была работоспособной", - сказал депутат.

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"Кворума нет". В думе Асбеста сорвано заседание

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Теги: Крылова, Асбест, депутат, дума, кворум



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