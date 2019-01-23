Захватчику самолёта Сургут – Москва предъявлено обвинение в угоне борта

41-летнему Павлу Шаповалову предъявлено обвинение в угоне самолёта, который 22 января вылетел из Сургута в Москву, но вынужден был приземлиться в Ханты-Мансийске. Он отправится на психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Экспертиза нужна потому, что Шаповалову вменяют тяжёлое преступление, а на борту он вёл себя неадекватно. В рамках уголовного дела следователи допросили членов экипажа, всех совершеннолетних пассажиров, родственников и знакомых обвиняемого. У него дома прошёл обыск. Сегодня его могут арестовать.По результатам освидетельствования в его крови алкоголя или наркотиков не нашли.

Напомним, самолёт "Аэрофлота" вылетел из Сургута в Москву во второй половине дня 22 января. После взлёта один из пассажиров попытался прорваться в кабину пилотов и потребовал изменить пункт назначения на Афганистан. Командир решил развернуть самолёт и посадил лайнер в Ханты-Мансийске, где буйного пассажира уже встречали силовики и спецслужбы. Пассажиры позже улетели в столицу другим бортом. Захвативший самолет мужчина якобы любил выпить и бил бывшую жену.