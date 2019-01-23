Тьерри Анри: "Головин создает моменты, но "Монако" не забивает"

Главный тренер ФК "Монако" Тьерри Анри прокомментировал поражение клуба в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Метца" (1:3).

"Это большое разочарование, - цитирует слова Анри Спорт-Экспресс со ссылкой на издание "L'Equipe". - Мы создаём много моментов с помощью Джибриля Сидибе и Александра Головина на флангах. У нас есть возможности для голов, но мы не забиваем. Моё будущее? Это буду решать другие люди, а не я, когда придёт время".

Тренер "монегасков" отметил, что клуб находится в критической ситуации, однако ещё можно попытаться спасти положение.

Отметим, что в чемпионате Франции "Монако" после 21 матча имеет в активе всего 15 очков и находится в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице. Головин, перебравшийся во Францию летом, сыграл в 13 встречах Лиги 1, отдав одну голевую передачу.

Ранее стало известно, что российский футболист не покинет команду в нынешнее трансферное окно. А одно из французских изданий по итогам первой части чемпионата включило Головина в десятку худших трансферов года.