"Мы не мужененавистники". "Женская фракция" депутатов думы Екатеринбурга приступила к работе

Сегодня в гордуме Екатеринбурга состоялось оргсобрание депутатской группы "женская фракция", куда вошли семеро депутатов. Руководителем межпартийной группы единогласно выбрали Елену Дерягину, передает корреспондент Накануне.RU.

В состав "женской фракции" вошли: Елена Бондаренко, Галина Арбузова, Елена Дерягина, Ира Овчинникова, Римма Скоморохова, Любовь Боркова и Анастасия Немец. Председатель гордумы Игорь Володин, выступая со вступительным словом, отметил, что деятельность новой фракции представляет собой огромный спектр работы, которая касается жизнедеятельности граждан. В частности, депутаты-женщины будут решать проблемы семьи и детства, воспитания, образования, здравоохранения и прочие социальные вопросы.

"Сегодня 20% женщин избраны. Никогда не было так много женщин. Мы всегда занимались тактикой. Хоть мы и из всех фракций, но все мы смотрим в одну сторону", - отметила Елена Дерягина.

Насущные вопросы также будут обсуждаться с региональным советом женщин, женским парламентом, а также с представителями общественных организаций.

По словам представителей группы, социальный блок вопросов женщинам ближе, чем мужчинам. Однако депутаты заявляют, что они "не мужененавистники" и будут работать на равных с депутатами-мужчинами.

Обсуждая дальнейшую работу, депутаты заявили, что поддержат горожан по поводу 024 маршрута и намерены вернуть его жителям.