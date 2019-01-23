Глава Лабытнанги назначила себе заместителя, ответственного за внутреннюю политику

Глава Лабытнанги Марина Трескова назначила нового заместителя, ответственного за внутреннюю политику, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

Им стала Арина Прахова, ранее работавшая в городской администрации в отделе по связям с общественностью. Распоряжение подписано сегодня. В сферу полномочий нового заместителя входит работа с обращениями граждан, информирование населения, взаимодействие со СМИ и общественными объединениями а также другие вопросы, связанные с информатизацией, проектной деятельностью.

Арине Праховой 30 лет, она окончила Вологодский Государственный педагогический университет по специальности "Журналистика" и в настоящее время получает второе высшее образование.