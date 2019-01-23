Курганские зоозащитники обвинили хозяев кошачьей выставки в издевательствах над животными

В Кургане зоозащитники бьют тревогу. По всем соцсетям они распространили информацию о выставке кошек, которая до 24 февраля работает в Курганском краеведческом музее. По мнению активистов, якобы кошки там находятся просто в ужасном состоянии, их недокармливают и у них болезненный вид.

"Животные голодные, грязные, находятся в клетках, все могут трогать их. Кошки больны - видно сразу. Большинство кошек куплены на "Авито" без документов и не принадлежат к породе, к которой их привязывают", - так считает зоозащитница Ольга Ерлыкова, об этом она написала на своей странице в соцсети.

Как оказалось, выставка работает в музее по официальному договору - руководство музея лишь предоставляет им помещение. При виде кошек, по мнению активистов, становится понятно, что некоторых питомцев недокармливают - якобы у сфинкса, например, сквозь шерстяную кофточку сильно торчат ребра и позвоночник. Якобы почти у всех животных - конъюнктивит. Содержат элитных кисок в клетках метр на метр двадцать. Хотя девушка, которая присматривает за ними, утверждает, что кормит всех и даже по вечерам отпускает гулять по комнате.

Как сообщила Накануне.RU по телефону владелица выставки Екатерина, сейчас она находится в другом городе, а вот документы на животных она оставила в Курганском центре ветеринарии.

"У нас все документы в порядке. Только вот паспорта на кошек и ветеринарные документы сейчас находятся в Курганском центре ветеринарии. Когда мы приехали в Курган, мы им документы закинули, у них специалист в тот момент была на выезде. Они вчера нам говорили, что сегодня они должны подъехать и обследовать животных. Если есть какие-то вопросы по здоровью животных, то задавайте их пожалуйста ветеринарам", - сказала Екатерина.

По телефону в центре ветеринарии сообщили, что 23 января приедут на выставку и проверят состояние животных. Наличие справок они подтвердили, однако не сумели сказать, на всех ли животных есть необходимые документы.

"У некоторых кошек у нас даже есть награды, все документы на выставке есть. У некоторых нет наград, потому что мы их не выставляли на выставки. По подлинности породы - это только ветпаспорта. Кто-то там бучу поднимает из-за того, что мы их не кормим - вы можете сами посмотреть, у нас два огромных мешка там, сухой корм есть, есть профессиональный. Всегда в чашечках вода и корм есть", - сообщила Накануне.RU хозяйка выставки.

Зоозащитнице Ольге Ерлыковой в соцсети "Вконтакте" начали поступать сообщения от владельцев выставки с требованием прекратить наводить панику.

"Кошки у нас предоставлены все, вы нас путаете с кем-то другим. Можете по ветсправкам отследить нашу выставку за последние 4 года - в каких городах и в какое время мы выставлялись. А на вас я лично по приезду в Курган подам заявление за клевету", - написал Ольге пользователь Константин. Ольга считает, что это собственник выставки.

Зоозащитники просят полицию подключиться к ситуации и вместе с ветеринарами проверить, как обращаются с животными на этой выставке, достаточно ли их кормят, соответствуют ли условия содержания животных необходимым законным требованиям.