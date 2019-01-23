23 Января 2019
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Политика Ямало-Ненецкий АО

Прокуратура подтвердила нарушения на выборах президента в Новом Уренгое

Прокуратура Ямала нашла нарушения при голосовании на прошлогодних выборах президента. Вброс бюллетеней был на участке №604 в Новом Уренгое, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного комитета КПРФ.
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На нарушения обратила внимание избиратель Татьяна Якубова. Будучи на избирательном участке, она увидела, как председатель УИК №604 положила в переносной ящик для голосования пачку бюллетеней. Якубова рассказала об этом, однако проверка не нашла никаких нарушений. Позже видеозаписи камер, установленных на участке, скрыли от избирателей, что осложнило доказательство махинаций.

Женщина обратилась к депутату госдумы от компартии Валерию Рашкину. Тот сделал запрос в Генеральную прокуратуру, а уже она направила материалы в надзорное ведомство Ямала. Проверка показала, что нарушения действительно были. Материалы поступили в окружное управление СКР, которое направило их в новоуренгойский городской отдел. Вскоре Якубовой ответили, что "её доводы носят предположительный характер".

"Что мешает дать уголовно-правовую оценку? Виновные должны быть наказаны. На наш взгляд, нельзя недооценивать общественную опасность преступлений, связанных с фальсификацией волеизъявления граждан. Опасны не столько сами эти преступные действия, сколько их практически полная безнаказанность", - уверены коммунисты.

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Прокуратура подтвердила нарушения на выборах президента в Новом Уренгое

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Теги: вброс, участок №604 Новый Уренгой. выборы президента России



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