23 Января 2019
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Политика За рубежом

Конгрессмены приняли закон, запрещающий Трампу выход из НАТО

Подавляющим большинством голосов Палата представителей США приняла законопроект, который запрещает президенту Дональду Трампу использовать государственные средства для выхода из Североатлантического альянса.

В документе американские законодатели подтвердили поддержку вступления в альянс Черногории.

Кроме того, они призвали остальные страны - члены НАТО отчислять в бюджет военной организации не менее 2% от ВВП, сообщает Regnum.

По словам источников, в 2018 году Трамп несколько раз в частном порядке заявлял о желании выйти из НАТО. По его словам, альянс стал "бременем" для США.

СМИ высказывали опасения, что американский президент может вернуться к идее выхода из НАТО.

В июле сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон усомнился в идее увеличения оборонных бюджетов стран НАТО. Трамп выступил с предложением увеличить расходы с 2 до 4% ВВП.

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Конгрессмены приняли закон, запрещающий Трампу выход из НАТО

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Теги: конгрессмены, дональд трамп, нато



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