Конгрессмены приняли закон, запрещающий Трампу выход из НАТО

Подавляющим большинством голосов Палата представителей США приняла законопроект, который запрещает президенту Дональду Трампу использовать государственные средства для выхода из Североатлантического альянса.

В документе американские законодатели подтвердили поддержку вступления в альянс Черногории.

Кроме того, они призвали остальные страны - члены НАТО отчислять в бюджет военной организации не менее 2% от ВВП, сообщает Regnum.

По словам источников, в 2018 году Трамп несколько раз в частном порядке заявлял о желании выйти из НАТО. По его словам, альянс стал "бременем" для США.

СМИ высказывали опасения, что американский президент может вернуться к идее выхода из НАТО.

В июле сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон усомнился в идее увеличения оборонных бюджетов стран НАТО. Трамп выступил с предложением увеличить расходы с 2 до 4% ВВП.