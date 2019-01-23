Мединский пообещал, что создателей фильма о Льве Яшине оштрафуют на крупную сумму

Министр культуры России Владимир Мединский пообещал, что создателей художественного фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" оштрафуют на крупную сумму.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минкульта РФ, причина кроется в срыве сроков сдачи картины компанией-производителем "КремлинФильмз". Лента получила господдержку в размере 60 млн руб. и должна была быть сдана еще в октябре прошлого года.

Как заявил Владимир Мединский, фильм получил "максимальную безвозвратную поддержку со стороны Минкультуры России, а его производство задерживается".

Лев Яшин стал одним из символов ЧМ-2018 в России

"Вам в любом случае придется заплатить штраф в несколько миллионов рублей", - сказал министр на встрече с представителем "КремлинФильмз" Натальей Боровковой.

Та, в свою очередь, пообещала, что первую копию планируется сдать в Минкульт 25 мая.

"Полное завершение 7 сентября 2019 года, может даже раньше", - отметила Боровкова.

Фильм режиссера Василия Чигинского "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" снят в жанре биографической спортивной драмы и посвящен истории жизни и спортивной карьеры легендарного советского голкипера.