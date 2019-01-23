23 Января 2019
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Ямальский депутат сдержала слово: попросила власти списать долги жителей региона за ЖКХ

Депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина выполнила обещание, данное в разговоре с корреспондентом Накануне.RU, и обратилась с письмом в правительство Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу возмещения долгов населения за услуги ЖКХ, об этом сообщили в окружном комитете КПРФ.

"Прошу рассмотреть возможность возмещения долгов населения Ямало-Ненецкого автономного округа за услуги жилищно-коммунального хозяйства организациям, осуществляющим деятельность в сфере управления многоквартирными жилыми домами, в связи с невозможностью их взыскания в установленном законом порядке по причине истечения срока исковой давности, путем субсидирования", - говорится в тексте обращения.

Она полагает, что мера позволит существенно снизить уровень социального недовольства населения функционированием системы жилищно-коммунального хозяйства, а также даст дополнительный импульс для развития управляющих компаний.

По словам депутата, граждане России и работающие, и пенсионеры, в первую очередь оплачивают услуги ЖКХ. Долги, по мнению депутата копятся, из-за трудной жизненной ситуации, когда денег у людей нет, потому им необходимо помочь.

Отметим, что в ЯНАО добывается 90% российского газа. При этом, по данным "Газпрома", в ноябре 2018 г. сумма просроченной задолженности за поставленный жителям газ составила в общей сложности 94 млн 951 тыс. руб. Из них 30,1 млн долга у "Ямалкоммунэнерго", 39,7 млн руб. - у "УТГ-1", у компаний "БУРЭНЕРГО" и "Северная ПЛЭС" по 12,5 и 12,6 млн руб., соответственно.

Напомним, в Чечне по требованию прокуратуры суд предписал структуре "Газпрома" – "Газпром межрегионгаз Грозный" – списать долги жителям столицы региона на 9 млрд рублей, признав их "безнадежными к взысканию". "Газпром" оказался не готов прощать такие суммы и собрался опротестовывать решение чеченского суда. Судебным прецедентом заинтересовались в других регионах: со словами "чем мы хуже" местные депутаты начали направлять в прокуратуры запросы на списание долгов местным жителям.

После этого стало известно, что Кремль не выработал позиции по списанию ряду регионов долгов за газ, поставленный "Газпромом". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вопрос "чрезвычайно сложным". Добавим также, что Генеральная прокуратура сочла необоснованным иск прокуратуры Чеченской Республики о списании долгов населения за газ. Ведется служебная проверка.

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Ямальский депутат сдержала слово: попросила власти списать долги жителей региона за ЖКХ

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Теги: Елена Кукушкина, письмо, обращение, долги, газ, жкх, чечня, списание долгов



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