В Твери более 16 тысяч человек остались без отопления в мороз

В Твери около 16,7 тысяч человек с вечера вторника остаются без отопления из-за прорыва магистрального трубопровода, сообщается на сайте Минэнерго.

Коммунальная авария произошла 22 января в 16:00 мск на улице Левитана.

Без отопления остались потребители 55 жилых домов, а также девять социально значимых объектов, среди которых детские сады, школы и роддом.

Отметим, температура воздуха в Твери сейчас -19°C. Вернуть тепло в дома планируют к 10 утра.

20 января в Барнауле жители 52 многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды из-за повреждения трубопровода. Под отключение также попали четыре детских сада, детская больница, две школы и колледж.

Ранее в уральском городе Серов произошла коммунальная авария. Без тепла остались 14 административных зданий и 123 многоквартирных жилых дома. К вечеру того же дня все работы были завершены.