23 Января 2019
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Дочь Дмитрия Пескова выступила против целлюлита и небритых подмышек

Дочка пресс-сектераря российского президента Елизавета Пескова (21) опубликовала в Instagram очередной скандальный пост. За блогом девушки и так пристально следят из-за статуса ее отца, а тут она еще и тему выбрала спорную и скандальную – бодипозитив. В общем, хайпанула знатно.

Повод для поста подала Лизе англичанка, предложившая подписчицам флешмоб: месяц не бриться и выкладывать в соцсети фотографии волосатых подмышек и ног. Также Елизавета упоминает подобный флешмоб с прокладками.

"Также, я узнала о девушке Арвиде Бистром, о лице Адидас, "ПРИНИМАЮЩЕЙ свои волосы, месячные и прыщи"... Принимай, но зачем выкладывать это на весь мир? Прыщи - заболевание акне, признак нездоровой кожи, так же как целлюлит и другие личные вещи, которыми сейчас, судя по всему, можно гордиться. Зачем гордиться своими прыщами или целлюлитом? Можно заняться спортом, начать правильно питаться (только конечно, если не считаешь целлюлит чем-то красивым). Я знаю, что есть вещи, которые не поддаются лечению, которые действительно исправить нельзя, которые можно и нужно принять и перестать стесняться. Но также, я знаю, сколько людей сидят на диване и работать над собой и не собираются, ноя, обвиняя в своих проблемах всех и вся вокруг. О да, эта модная нынче тема - боди-позитив. Об этом можно рассуждать бесконечно, но ТУТ, вы меня, конечно, простите, связать небритые подмышки с боди позитивом у меня не получается", - пишет в Instagram Пескова.

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Девушка продолжает: "Лично для меня сомнительными клише красоты могут считаться маленький нос, пресс, талия, но никак не волосатые подмышки. Да, мне противно, и пишу я сейчас своё личное мнение, которое может расходиться с мнениями многих. И я более чем уверена, что некоторым тоже неприятно, но в волне социальных протестов и споров в интернете, они будут активно писать о том, как несовременно быть против таких вещей как феминизм, боди-позитив и других популярных тем 21 века, так как мы живём во времена вседозволенности и людей широких взглядов".

Пескова, которая "училась в Европе", пишет, что многие европейские дамы, по ее мнению, за собой не следят, и для русских женщин, которые "всегда славились ухоженностью", это непонятно.

Дочка высокопоставленного чиновника также приводит свои критерии ухоженности: "Уход за собой для меня - это как минимум чистые волосы, здоровая кожа, свежий цвет лица, аккуратные ногти, тело в тонусе и приятный запах. Как минимум! Хорошо, не брейся, только потом не удивляйся, что все больше мужчин как-то не по-мужски себя ведут, изменяют с другими...часто даже с мужчинами, которые уже ухаживают за собой значительно лучше некоторых женщин. В наши дни различные клише постепенно уходят на задний план, меняется понятие красоты - это нормально - то, что в одно время считается красивым, через 100 лет может считаться уродством, но это не значит, что можно пренебрегать элементарными правилами гигиены, вонять, не бриться и выставлять напоказ свои интимные подробности. И я не понимаю, когда говорят, что жизнь слишком коротка, чтобы отказывать себе в чем-либо".

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Дочь Дмитрия Пескова выступила против целлюлита и небритых подмышек

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Теги: елизавета пескова, бодипозитив, подмышки, уход за собой



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