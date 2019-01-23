"Прибавочка к пенсии". Алтайский чиновник присвоил часть железной дороги и продал тупик

В Алтайском крае суд приговорил бывшего главу Топчихинского района Александра Григорьева к штрафу в 800 тыс. руб. и четырем годам условного заключения за то, что он фактически присвоил себе железнодорожный тупик, через который разгружался уголь для всех учреждений в районе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, Григорьев поручил подчиненным изготовить документы, по которым право собственности на железнодорожный подъездной путь перешло от Алтайского края некому подставному юридическому лицу. Затем железнодорожный тупик был просто продан владельцу угольной компании, которая стала разгружать через него уголь.

В местном отделении КПРФ уверены, что таким образом бывший глава района, вероятно, "обеспечивал себе прибавочку к пенсии".

"Школы, больницы, сельсоветы - все на угле. Его закупают через эту единственную "точку". И муниципальный угольный тупик, где хранится весь уголь, откуда его отпускают на котельные и продают частникам, Александр Григорьев хотел перевести в собственность - обеспечить себе прибавочку к пенсии", – предполагает депутат Топчихинского райсовета, первый секретарь райкома КПРФ Вячеслав Лаптев, которого цитирует паблик "Красный угол в Барнауле".

Отметим, что собственник угольной кампании также был наказан. Он получил 2,5 года условного срока и штраф в 200 тыс. руб. Ущерб, нанесенный осужденными бюджету Алтайского края, следователи оценили в 3 млн руб.