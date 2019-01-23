Дмитрий Козак на Ямале проведет совещание по теме развития СПГ

Вице-премьер Дмитрий Козак 25 января проведет на Ямале совещание по вопросу развития производства СПГ. О событии сообщил телеграм-канал СПГ-channel, официального подтверждения от федерального правительства и ямальских властей на текущий момент нет, передает корреспондент Накануне.RU.

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Совещание состоится в поселке Сабетта. Его ключевой темой станет локализация производства оборудования и технологий для СПГ отрасли.

На Ямале работает СПГ-завод НОВАТЭКа, компания запланировала реализацию в регионе других проектов по производству сжиженного газа. К ресурсной базе полуострова проявила интерес компания "Газпром нефть": компания запросила оценку возможности строительства в регионе СПГ-завода.