Колобков: "Приветствую решение исполкома WADA сохранить статус соответствия РУСАДА"

Накануне исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) сохранил статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Исполком WADA постановил, что РУСАДА должно продолжать выполнять условия решения WADA от 20 сентября для сохранения статуса признанного соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что для данного решения были все предпосылки.

"На протяжении последних нескольких месяцев мы все много и напряженно работали с экспертами и представителями WADA. В тесном сотрудничестве между представителями WADA, Следственного комитета РФ, Министерства спорта РФ, РУСАДА был обеспечен полный доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории в соответствии с решением исполкома WADA от 20 сентября 2018 года. Был обеспечен беспрепятственный доступ к основным аналитическим данным — к оборудованию, к серверам, благодаря чему эксперты могли оперативно получить необходимую информацию и передать WADA", — цитирует sport24.ru слова Колобкова.

По его словам, Министерство спорта РФ со своей стороны оказывало полное содействие, чтобы процедура передачи данных была максимально организованной и прозрачной.

"Я действительно оцениваю нашу совместную работу как очень масштабную и конструктивную. Я приветствую решение исполкома WADA и надеюсь на продолжение партнерского сотрудничества в интересах чистого спорта", — добавил он.