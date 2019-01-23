Прокуратура открыла "горячую линию" из-за частых коммунальных аварий в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прокуратура организовала "горячую линию" по вопросам нарушения законодательства в сфере ЖКХ.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, сделано это в связи с систематическими коммунальными авариями в уральской столице. Обращения и информация от граждан принимаются по телефону 229-59-24.

"В обращениях необходимо указывать дату прекращения подачи коммунальных услуг в связи с аварией на сетях инженерной инфраструктуры, управляющую компанию, обслуживающую жилой дом, а также адрес проживания и контактный телефон на случай возникновения необходимости уточнения доводов поступившего обращения", - пояснили в прокуратуре.

Там заверили, что в случае выявления нарушений будут незамедлительно приняты самые исчерпывающие меры прокурорского реагирования.