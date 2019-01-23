Прокуратура открыла "горячую линию" из-за частых коммунальных аварий в Екатеринбурге

23 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинг против сдачи Курил. Репортаж

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

Прокуратура открыла "горячую линию" из-за частых коммунальных аварий в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прокуратура организовала "горячую линию" по вопросам нарушения законодательства в сфере ЖКХ.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, сделано это в связи с систематическими коммунальными авариями в уральской столице. Обращения и информация от граждан принимаются по телефону 229-59-24.

"В обращениях необходимо указывать дату прекращения подачи коммунальных услуг в связи с аварией на сетях инженерной инфраструктуры, управляющую компанию, обслуживающую жилой дом, а также адрес проживания и контактный телефон на случай возникновения необходимости уточнения доводов поступившего обращения", - пояснили в прокуратуре.

Там заверили, что в случае выявления нарушений будут незамедлительно приняты самые исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прокуратура открыла "горячую линию" из-за частых коммунальных аварий в Екатеринбурге

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: прокуратура, горячая линия, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 711

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети