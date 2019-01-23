23 Января 2019
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Происшествия В России За рубежом

Судам, загоревшимся в Черном море, пришлось перегружать топливо в открытом море из-за санкций США

Одному из танкеров, загоревшихся в акватории Керченского пролива, был запрещен вход в российский порт Темрюк из-за санкций США.

Reuters передает, что по этой причине сжиженный газ перегружался в открытом море с одного судна на другого, в результате чего и произошло возгорание.

В ноябре 2018 года в санкционные списки минфина США были включены два судна - "Маэстро" и "Канди" (бывший "Венис"). Они участвовали в доставке топлива в Сирию.

С целью избежать санкций руководство газового терминала "Мактрен-Нафта" (Темрюк) запретило вход в порт танкеру "Маэстро", сообщает Regnum.

Напомним, 21 января два судна под флагом Танзании загорелись в районе Керченского пролива. В результате происшествия погибли более 10 человек - граждане Индии и Турции.

12 моряков, которые получили травмы, доставлены в больницу Керчи. Накануне сообщалось, что на судах, горящих в Черном море, зафиксирован опасный крен, пожар на борту потушить пока не удается. Существует угроза затопления.

СКР возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Консульские должностные лица Турции и Индии проинформированы о ходе операции и проводимой российским следствием работе.

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Судам, загоревшимся в Черном море, пришлось перегружать топливо в открытом море из-за санкций США

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Теги: суда, черное море, пожар, санкции сша



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