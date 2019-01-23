23 Января 2019
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Александр Сурин назначен президентом "Запсибкомбанка"

Совет директоров "Запсибкомбанка" принял решение по кандидатуре президента кредитной организации. Пост занял Александр Сурин, работавший в группе ВТБ.

Ранее должность покинул Дмитрий Горицкий, он стал стал членом совета директоров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ВТБ.

Сурин будет курировать работу всех подразделений, отвечать за операционное управление "Запсибкомбанком" и его финансовый результат.

ВТБ, напомним, закрыл сделку по приобретению более 70% акций "Запсибкомбанка". Банк сделает обязательное предложение миноритарным акционерам о выкупе оставшейся доли акций.

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Александр Сурин назначен президентом "Запсибкомбанка"

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Теги: Александр Сурин, Запсибкомбанк, ВТБ, Дмитрий Горицкий



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