Экс-начальник департамента архитектуры Екатеринбурга может стать заместителем мэра Омска

Бывший начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Михаил Губин может стать заместителем главы Омска и по совместительству может занять пост директора департамента архитектуры и градостроительства. Об этом пишет местное СМИ "СуперОмск".

Изданию стало известно, что Губин уже приезжал в Омск для соответствующих переговоров по его назначению.

Как ранее сообщало Накануне.RU из администрации Екатеринбурга уши три вице-мэра и ряд других чиновников. Всех уволенных в той или иной степени можно отнести к команде экс-вице-губернатора и бывшего "серого кардинала" мэрии Владимира Тунгусова, который сам был сокращен в должности за два дня до выборов.

Добавим, что Губин будет уже четвёртым уральским чиновником, который перебирается в Омск.

Напомним, депутат ЕГД от партии "Справедливая Россия" Илья Лобов на данный момент является министром природных ресурсов Омской области, ранее он принимал участие в открытом конкурсе на должность министра экономики Свердловской области, но не прошёл тестирование. В Омской области у него шансов было явно больше, так как этим регионом руководит бывший лидер свердловского отделения "СР" Александр Бурков.

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