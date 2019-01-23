Ушел в отставку министр территориальной безопасности Прикамья

Министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун оставил свой пост по собственному желанию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

По словам главы региона Максима Решетникова, он переходит на работу в ведомственную структуру, которая будет заниматься вопросами пожарной безопасности. Также губернатор сообщил, что на должность министра территориальной безопасности назначен Ришат Ибрагимов, ранее замещавший должность руководителя администрации губернатора Пермского края.

"В работе министерства территориальной безопасности будет необходимо сделать акценты на взаимодействии с правоохранительными органами. У нас запланировано много мероприятий, в них важна координация действий", - сообщил глава региона и пожелал новому министру успешно решать поставленные задачи.

Добавим, что Ришат Ибрагимов родился в Башкортостане. Он офицер с высшим военно-политическим образованием. Заместителем руководителя администрации, директором контрольного администрации губернатора Пермского края является с 2017 года. До назначения на пост Ришат Ибрагимов служил заместителем начальника УФСБ Башкирии. В 2008 году был руководителем управления по борьбе с экономическими преступлениями в полиции Омска. В 2014 году работал директором башкирского НИИ "Солитон".

Отметим, что сегодня стало известно также об отставке министра территориального развития Пермского края Романа Кокшарова. Исполнять обязанности министра будет депутат краевого заксобрания Александр Борисов.