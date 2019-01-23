"Локомотив" забил три мяча "Зениту" на турнире в Катаре

Московский "Локомотив" уверенно победил питерский "Зенит" на турнире "Кубок Матч Премьер", который проходит в Катаре. Встреча завершилась со счетом 3:1, передает корреспондент Накануне.RU.

За "железнодорожников" мячи забили Федор Смолов, Антон Миранчук и Алексей Миронов. "Зенит" сумел ответить лишь "голом престижа", который под занавес матча провел Эмилиано Ригони.

В следующем туре катарского турнира "Зенит" проведет принципиальную игру с московским "Спартаком", а "Локомотив" встретится с "Ростовом".

Напомним, ранее "красно-белые" победили ростовчан со счетом 2:1.