23 Января 2019
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"Локомотив" забил три мяча "Зениту" на турнире в Катаре

Московский "Локомотив" уверенно победил питерский "Зенит" на турнире "Кубок Матч Премьер", который проходит в Катаре. Встреча завершилась со счетом 3:1, передает корреспондент Накануне.RU.

За "железнодорожников" мячи забили Федор Смолов, Антон Миранчук и Алексей Миронов. "Зенит" сумел ответить лишь "голом престижа", который под занавес матча провел Эмилиано Ригони.

В следующем туре катарского турнира "Зенит" проведет принципиальную игру с московским "Спартаком", а "Локомотив" встретится с "Ростовом".

Напомним, ранее "красно-белые" победили ростовчан со счетом 2:1.

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"Локомотив" забил три мяча "Зениту" на турнире в Катаре

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Теги: Зенит, Локомотив, Смолов



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