В Кемерово полиция перекрыла дорогу: из горящего автобуса выбегали люди
В Кемерово сгорел пассажирский "пазик".
Инцидент произошел утром - автобус загорелся с пассажирами внутри, люди стали выбегать из горящего салона.
В автобусе находилось около 30 человек, все они покинули пассажирский автобус вовремя, пострадавших нет, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Кемеровской области.
Пожарные приехали быстро, однако к моменту их прибытия автобус уже вовсю горел. Сейчас специалистам предстоит установить причины пожара.
Полицейские перекрыли проезд по дороге, где стоял горящий автобус, поэтому автовладельцам пришлось двигаться в объезд. Это создало большую пробку, пишут местные жители в группе "Инцидент Кемерово" в "Вконтакте".
"Опоздал на работу на 40 минут из-за этого автобуса!", - гневно пишет пользователь Алексей.