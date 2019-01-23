23 Января 2019
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Происшествия Сибирский ФО

В Кемерово полиция перекрыла дорогу: из горящего автобуса выбегали люди

В Кемерово сгорел пассажирский "пазик".

Инцидент произошел утром - автобус загорелся с пассажирами внутри, люди стали выбегать из горящего салона.

В автобусе находилось около 30 человек, все они покинули пассажирский автобус вовремя, пострадавших нет, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Пожарные приехали быстро, однако к моменту их прибытия автобус уже вовсю горел. Сейчас специалистам предстоит установить причины пожара.

Полицейские перекрыли проезд по дороге, где стоял горящий автобус, поэтому автовладельцам пришлось двигаться в объезд. Это создало большую пробку, пишут местные жители в группе "Инцидент Кемерово" в "Вконтакте".

"Опоздал на работу на 40 минут из-за этого автобуса!", - гневно пишет пользователь Алексей.

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В Кемерово полиция перекрыла дорогу: из горящего автобуса выбегали люди

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Теги: Кемерово, полиция, ГИБДД, автобус, ПАЗ, пожар, пассажиры, МЧС, пожарные



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