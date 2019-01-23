Дамаск пригрозил Израилю ответным ударом по аэропорту Тель-Авива

В том случае, если Совет Безопасности ООН не примет меры в связи с ударами Израиля по Сирии, Дамаск может нанести в ответ симметричный удар по аэропорту Тель-Авива. Об этом заявил постоянный представитель арабской республики в ООН Башар аль-Джаафари, передает Regnum.

Напомним, 21 января системы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет в небе над Дамаском.

Обстрел совершался с территории Ливана, а также с оккупированных палестинских территорий и Галлилейское море.

Армия обороны Израиля сообщила, что войска страны атаковали иранские силы на территории Сирии. При этом сирийские вооруженные силы предостерегли от попыток нанести ущерб израильским силам или территории.

В декабре сообщалось, что израильские самолеты нанесли удар по Сирии из воздушного пространства Ливана, в результате атаки пострадали трое сирийских военных. Кроме этого, повреждения получил склад боеприпасов.

В Минобороны РФ заявили, что атака израильских самолетов F-16 на сирийские объекты создала прямую угрозу двум пассажирским самолетам.