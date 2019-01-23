В Приморье эвакуировали несколько школ, торговых центров и администрацию из-за сообщений о взрывчатке

В среду 23 января утром сразу в несколько учреждений Владивостока пришли письма на электронную почту, в которых сообщалось об угрозе взрывов.

Под "прицелом" оказались несколько школ и торговых центров, а также администрация Приморского края.

Поступившая информация была немедленно проверена, никаких взрывных устройств не найдено, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Приморскому краю.

В полиции считают, что авторы сообщений - обычные хулиганы. Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников.