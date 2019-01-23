Угонщику самолёта Сургут – Москва грозит арест

Суд изберёт меру пресечения угонщику самолета Сургут – Москва, сообщил Накануне.RU старший помощник руководителя уральского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Лебедев.

Заседание пройдёт сегодня в Ханты-Мансийском районном суде.

Напомним, самолёт "Аэрофлота" вылетел из Сургута в Москву во второй половине дня 22 января. После взлёта один из пассажиров попытался прорваться в кабину пилотов и потребовал изменить пункт назначения на Афганистан. Командир решил развернуть самолёт и посадил лайнер в Ханты-Мансийске, где буйного пассажира уже встречали силовики и спецслужбы. Пассажиры позже улетели в столицу другим бортом. Захвативший самолет мужчина якобы любил выпить и бил бывшую жену.