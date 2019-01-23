На Среднем Урале через суд закрыли опасный парк развлечений "Ягода Малина"

На Среднем Урале прокуратура и МЧС России обнаружили множество нарушений в парке развлечений "Ягода Малина" в Каменске-Уральском. Сейчас он закрыт.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, основными грубыми нарушениями стали отсутствие пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией на случай пожара, отсутствие соответствующих требованиям пожарной безопасности эвакуационных выходов, в том числе из детской игровой площадки, и другие.

Прокурор города направил в суд исковое заявление о запрете эксплуатации здания парка развлечений "Ягода Малина" до устранения всех нарушений. Суд эти требования полностью удовлетворил. Решение уже вступило в законную силу.