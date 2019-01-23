В России подорожал импортный алкоголь

Российские импортеры алкоголя подняли цены на продукцию на 6-20% из-за увеличения НДС и курсовых изменений.

Компания Simple, входящая в пятерку крупнейших импортеров тихих и игристых вин в России, увеличила цены на алкоголь на 6-8%, но в некоторых случаях повышение достигло 20%, сообщает "Коммерсант". Среди причин повышения цен помимо НДС компания назвала введение с первого квартала помарочного учета, который увеличивает операционные издержки.

В январе цены повысила Beluga Group (на 3–7% в зависимости от брендов), холдинг Roust (на 5–6%), ряд компаний запланировали пересмотр цен на первый квартал 2019 г.