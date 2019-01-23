Экс-губернатор Камчатского края стал заместителем полпреда в Приволжском федеральном округе

Советник гендиректора госкорпорации "Ростех", бывший губернатор Камчатского края Алексей Кузьмицкий занял пост заместителя полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

К своим обязанностям Алексей Кузьмицкий приступил с 21 января. Ему 51 год, он родился в городе Белово Кемеровской области.

С 1992 года по 2005 год работал на руководящих должностях в коммерческих организациях Пскова и Санкт-Петербурга. В 2005 г. стал заместителем губернатора Камчатского края, а в 2007 г. - губернатором. В 2011 г. Алексей Кузьмицкий получил должность аудитора Счетной палаты РФ. С 2014 г. и до назначения на пост заместителя полпреда президента занимал должность советника гендиректора госкорпорации "Ростех".

Напомним, ранее стало известно о назначении заместителем полпреда в ПФО директора по коммуникациям "Роскосмоса" Игоря Буренкова.