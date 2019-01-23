В Екатеринбурге мужчина поджег коммуналку факелом: люди выбирались через окна

В Екатеринбурге в ночь с 22 на 23 января произошел пожар в жилом доме на Эльмаше. Пожар устроил мужчина, который поджег факел в коммунальной квартире, сообщили Накануне.RU в пресс-службе спасения "Сова".

Происшествие случилось на первом этаже многоквартирного дома на улице Краснофлотцев, 25а. По прибытию спасателей квартира горела открытым пламенем, происходило интенсивное задымление путей эвакуации.

Самостоятельно смогли эвакуироваться из дома 23 человека, в том числе трое детей. Также в ходе спасательных работ огнеборцы спасли трех человек, еще четырех спасали через окно четверного этажа.

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 19 человек личного состава. Площадь пожара 20 кв. метров.